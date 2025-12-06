Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Stendal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Johannes Lagemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Minute 63 1. FC Lok Stendal auf Augenhöhe mit SV Arminia Magdeburg – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Arminia Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen.

Das rettende Tor für den SV Arminia Magdeburg fiel 18 Minuten nach der Pause, als Finn Scharfe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Braunschweig (74. Koshyk), Korbani, Völzke (87. Loock), Ziekau (90. Sawaneh), Vinzelberg, Schulze (67. Amiti), Handge, Lagemann, Wolff, Lauck

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hering (37. Diener), Sperling (56. Stackfleth), Scharfe, Gerlach (79. Reka), Kranz, May, Plexnies (56. Barth), Hättasch, Jakob, Schoendube

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25