Für den Gastgeber 1. FC Lok Stendal endete das Spiel gegen den SV Arminia Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Stendal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der 1. FC Lok Stendal und der SV Arminia Magdeburg am Samstag auseinander gegangen. 25 Zuschauer sahen das Spiel im Stadion am Hölzchen Pl. 4.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Johannes Lagemann für Stendal traf und fünf Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1. FC Lok Stendal Kopf an Kopf mit SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 63

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Arminia Magdeburg steckte einmal Gelb ein.

Das rettende Tor für den SV Arminia Magdeburg fiel 18 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Scharfe den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff, Ziekau (90. Sawaneh), Korbani, Vinzelberg, Lauck, Schulze (67. Amiti), Völzke (87. Loock), Lagemann, Handge, Braunschweig (74. Koshyk)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Scharfe, Schoendube, Jakob, Kranz, Plexnies (56. Barth), Hättasch, Hering (37. Diener), Sperling (56. Stackfleth), Gerlach (79. Reka), May

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25