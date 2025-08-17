Ergebnis 1. Spieltag 1:1 – Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) trennen sich remis
Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Heimverein Turbine Halle gegen den VfL Halle 96 I (U19) ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.
Halle/MTU. Mit einem Gleichstand sind die Turbine Halle und der VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag auseinander gegangen. 110 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.
Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.
Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Lennox Sikora für Halle traf und in Minute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 1
1:1 im Duell zwischen Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) – Minute 76
Das rettende Tor für den VfL Halle 96 I (U19) fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Karl-Luis Bärwald den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für den VfL Halle 96 I (U19) erzielte (76.). Die Hallenser sind auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)
Turbine Halle: Nuding – Brandt, Canabate Kasparek, Saile, Ries, Schischka, Sommer (36. Hohl), Waschkowitz, Obier (55. Nordhausen), Schneider (62. Sikora), Só
VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Meyer, Heute (65. Omoike), Lorenz (65. Kaiser), Khalid (85. Zabel), Roschig, Onyedeke, Unthan, Rayko, Prokein, Bärwald
Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110