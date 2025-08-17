Am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Heimverein Turbine Halle gegen den VfL Halle 96 I (U19) ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Gleichstand sind die Turbine Halle und der VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag auseinander gegangen. 110 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Lennox Sikora für Halle traf und in Minute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) – Minute 76

Das rettende Tor für den VfL Halle 96 I (U19) fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Karl-Luis Bärwald den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für den VfL Halle 96 I (U19) erzielte (76.). Die Hallenser sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)

Turbine Halle: Nuding – Brandt, Canabate Kasparek, Saile, Ries, Schischka, Sommer (36. Hohl), Waschkowitz, Obier (55. Nordhausen), Schneider (62. Sikora), Só

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Meyer, Heute (65. Omoike), Lorenz (65. Kaiser), Khalid (85. Zabel), Roschig, Onyedeke, Unthan, Rayko, Prokein, Bärwald

Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110