Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem Burger Ballspiel Club 08 am Freitag nicht, als er sich vor 84 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den Haldensleber SC geschlagen geben musste.

Burg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stephan Geserick. Der Trainer von Burg musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Haldensleber beobachten.

In Minute 16 schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Xaver Parpart (21.).

Burger Ballspiel Club 08 und Haldensleber SC – 1:1 in Minute 21

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

Bereits vier Minuten später konnte Spieler Nummer 9 (Haldensleber) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 verließen die Haldensleber den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Burger Ballspiel Club 08 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Burger Ballspiel Club 08 – Haldensleber SC

Burger Ballspiel Club 08: Stöwesand – Hufschläger, Fähse, Weber, Schulz, Monsch, F. Rulff (85. Zelosko), Bäbenroth, Parpart, Baas, Rusche

Haldensleber SC: – Pitschmann

Tore: 0:1 (16.), 1:1 Xaver Parpart (21.), 1:2 (74.), 1:3 (78.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Lennardt Florian Diethe, Janeck Zöge; Zuschauer: 84