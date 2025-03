Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem FSV Barleben 1911 am Sonntag nicht, als er sich vor 25 Fans mit 1:4 (1:2) gegen die SG Dessau/Kochstedt geschlagen geben musste.

Barleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Thomas Lubner. Der Trainer von Barleben musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (1:2)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Barlebener Gastgeber bereit: Nur vier Minuten nach Spielstart lenkte Willi Holze den Ball ins eigene Tor und brachte den Dessauern unerwartet die Führung (4.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Die Barlebener legten in der 24. Minute nach. Diesmal war Matti Leinhos der Torschütze.

Wenzel Saalmann traf für Dessau in Minute 36 und Emilio Becker in Minute 65. Spielstand 3:1 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 20

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Pablo Loppnow den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (67.). Damit war der Triumph der Dessauer gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Franke – Kempe, Meyer (46. Christian), Leinhos (90. Weißenborn), Wettig, Holze (61. Resch), Fischer, Hohlfeld, Sonntag, Drynda (81. Baecke), Mathiot (56. Hoffmann)

SG Dessau/Kochstedt: Heimberg – Görsch (75. Kudella), Hoffmann, Loppnow (80. Rosner), Lange (78. Khan), Hajowsky, Dujakovic, Becker (80. Seidler), Zahrt, Saalmann, Schmökel (71. Spielau)

Tore: 0:1 Willi Holze (4.), 1:1 Matti Leinhos (24.), 1:2 Wenzel Saalmann (36.), 1:3 Emilio Becker (65.), 1:4 Pablo Loppnow (67.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Justin Jorrens, Pascal Trolldenier; Zuschauer: 25