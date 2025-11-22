Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half der NSG SSC/RW Weißenfels am Samstag nicht, als sie sich vor 44 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen die Turbine Halle verabschieden musste.

Weißenfels/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ingolf Schöniger. Der Trainer von Weißenfels musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Halle beobachten.

In Minute 18 schoss Tim Nordhausen das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Nick Josef Waschkowitz der Torschütze (25.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels musste einmal Gelb hinnehmen.Es lief nicht gut für die NSG SSC/RW Weißenfels. In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Nick Josef Waschkowitz traf für Halle in Minute 81. Spielstand 3:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Waschkowitz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (87.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Turbine Halle

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar (79. Skupin), Kalkofen, Heerdegen, Klose, Menzel (46. Mertin), Schulze, Wagner, Perrey (65. Saedan), Kuhles, Brendel (74. Borkmann)

Turbine Halle: Worch – Brandt, Hoffmann (69. Fox), Waschkowitz, Saile, Heidelberger (46. Hohl), Só (62. Obier), Sikora (59. Zaeske), Schneider, Ries, Nordhausen

Tore: 0:1 Tim Nordhausen (18.), 0:2 Nick Josef Waschkowitz (25.), 1:2 Henry Klose (58.), 1:3 Nick Josef Waschkowitz (81.), 1:4 Nick Josef Waschkowitz (87.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maik Berberich, Louis Rothe; Zuschauer: 44