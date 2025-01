Signifikant unterlegen zeigte sich der Burger Ballspiel Club 08 in der Auseinandersetzung gegen die VfB Germania Halberstadt am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:1).

Burg/MTU. Die 25 Zuschauer im BBC 08 Parkstadion (Pl. 2) haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Burger Ballspiel Club 08 ein ernüchterndes 1:6 (0:1) einstecken musste.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Look (Barleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (19.). Devin Günther traf für den VfB Germania Halberstadt in Minute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen (49.). Die Halberstädter legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Moritz Benjamin Müller der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (57.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Burger Ballspiel Club 08 e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Leon-Joel Platz konnte in Minute 65 einnetzen. Es lief nicht gut für den Burger Ballspiel Club 08. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 8 mit einem Strafstoßtor noch, die Ehre der Burger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Cicce Lancine traf für Halberstadt in Minute 77 und Amyr Hasanov in Minute 84. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt.

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Schon drei Spielminuten darauf konnte Lancine (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 1:6 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der Burger Ballspiel Club 08 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Burger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Burger Ballspiel Club 08 – VfB Germania Halberstadt

Burger Ballspiel Club 08: Stöwesand – Krüger-Breßler (73. Naser Eddin), Schulz, Fähse, Monsch (46. Geiler), L. Bäbenroth, F. Rulff, Zelosko (46. J. K. Bäbenroth), Weber, Baas (79. P. Rulff), Middendorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Wenig, Müller, Müller, Menge (46. Müller), Stender, Lippoldt, Hasanov (84. Camara), Platz, Ucke, Günther

Tore: 0:1 Devin Günther (20.), 0:2 Moritz Benjamin Müller (57.), 0:3 Leon-Joel Platz (65.), 1:3 Florian Rulff (75.), 1:4 Cicce Lancine (77.), 1:5 Amyr Hasanov (84.), 1:6 Cicce Lancine (87.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Maximilian Port, Helena Marie Purtzel; Zuschauer: 25