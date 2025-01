Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und der Burger Ballspiel Club 08 haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 6:2 (2:0).

Felix Meinelt (1.FC Lok Stendal) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Johannes Lagemann den Ball ins Netz (30.).

1. FC Lok Stendal führt nach 30 Minuten 2:0

Die Stendaler bauten ihren Vorsprung erneut aus. Johannes Lagemann versenkte den Ball in der 58. Spielminute noch einmal. Der Burger Ballspiel Club 08 e.V. war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Florian Rulff versenkte den Ball in Spielminute 74. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Stendaler aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mohamed Amin Mohamed schoss und traf in der 77. Minute, gefolgt von Elias Wolff (82.). Burg legte nochmal vor. Erik Baas schoss und traf in der 82. Spielminute. Spielstand 5:2 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Maurice Tobias Schulze, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.. Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Burger Ballspiel Club 08

1. FC Lok Stendal: Günther (46. Ranke) – Völzke (46. Korbani), Bordizhenko (46. Mohamed), Handge, Wolff, Lagemann (80. Eggert), Braunschweig, Grund (69. Kusch), Vinzelberg, Schulze, Meinelt

Burger Ballspiel Club 08: Stöwesand – Zelosko (46. Bäbenroth), Hufschläger, Monsch, Baas, Fähse, Rulff, Schulz, Weber, Rusche, Krüger-Breßler (79. Rulff)

Tore: 1:0 Felix Meinelt (26.), 2:0 Johannes Lagemann (30.), 3:0 Johannes Lagemann (58.), 3:1 Florian Rulff (74.), 4:1 Mohamed Amin Mohamed (77.), 5:1 Elias Wolff (82.), 5:2 Erik Baas (82.), 6:2 Maurice Tobias Schulze (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Ferdinand Aue, Lennox Lenz; Zuschauer: 31