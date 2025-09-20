Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:1 (3:0) ging der 1. FC Lok Stendal von Coach Toralf Meier aus dem Spiel mit der Turbine Halle vom Platz.

Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Samstag dem Gegner aus Halle souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Philip Braunschweig für Stendal traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Elias Wolff (2.).

2. Minute: 1. FC Lok Stendal baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (65. Loock), Lauck, Meinelt, Braunschweig (61. Dimonenko), Wolff, Ziekau, Korbani, Lagemann (80. Koshyk), Stoll, Amiti (46. Schulze)

Turbine Halle: Worch – Sommer, Zaeske, Sikora, Schischka (60. Fox), Waschkowitz, Nordhausen, Alassaf Alasaad (46. Só), Brandt, Sultanaliev (75. Natusch), Hildebrandt (46. Saile)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34