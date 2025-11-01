Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der 1. FC Lok Stendal vor 26 Fußballfans über einen soliden 3:0 (3:0)-Erfolg gegen den VfB Ottersleben freuen.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Felix Meinelt den Ball ins Netz (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für 1. FC Lok Stendal – 19. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Dimonenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern (23.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff (73. Koshyk), Vinzelberg, Meinelt, Korbani, Völzke (82. Paschke), Lagemann (76. Sawaneh), Loock (58. Bordizhenko), Schulze (82. Salem Merso), Dimonenko, Lauck

VfB Ottersleben: Kieselbach – Rüger, Raschauer, Bogunski (80. Hollritt), Otremba, Niemann, Yunashev, Fadjinou (80. Raschauer), Michalzik, Agte, Pitschmann

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26