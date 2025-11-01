Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der 1. FC Lok Stendal vor 26 Zuschauern über einen soliden 3:0 (3:0)-Erfolg gegen den VfB Ottersleben freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Stadions am Hölzchen geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän überlegen.

Mykyta Dimonenko (1.FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Felix Meinelt der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

19. Minute: 1. FC Lok Stendal führt mit zwei Toren

Nur kurz darauf gelang es Dimonenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern (23.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Schulze (82. Salem Merso), Vinzelberg, Völzke (82. Paschke), Lagemann (76. Sawaneh), Lauck, Wolff (73. Koshyk), Dimonenko, Meinelt, Loock (58. Bordizhenko), Korbani

VfB Ottersleben: Kieselbach – Fadjinou (80. Raschauer), Bogunski (80. Hollritt), Pitschmann, Yunashev, Otremba, Agte, Rüger, Niemann, Raschauer, Michalzik

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26