Der 1. FC Lok Stendal erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 26 Fußballfans einen klaren 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten das Team aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Mykyta Dimonenko (1.FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Felix Meinelt (19.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für 1. FC Lok Stendal – 19. Minute

Bereits vier Minuten darauf konnte Dimonenko (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (23.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann (76. Sawaneh), Wolff (73. Koshyk), Loock (58. Bordizhenko), Dimonenko, Lauck, Vinzelberg, Schulze (82. Salem Merso), Korbani, Völzke (82. Paschke), Meinelt

VfB Ottersleben: Kieselbach – Fadjinou (80. Raschauer), Rüger, Pitschmann, Yunashev, Otremba, Michalzik, Agte, Niemann, Bogunski (80. Hollritt), Raschauer

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26