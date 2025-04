Am 26. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der 1. FC Lok Stendal vor 44 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Arminia Magdeburg freuen.

Stendal/MTU. Die 44 Besucher des Stadions am Hözchen Pl. 3 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Magdeburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Volodymyr Bordizhenko (1.FC Lok Stendal) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Matti Yorick Buschendorf erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Lok Stendal gegen SV Arminia Magdeburg – 21. Minute

Unentschieden. Stendals Felix Meinelt konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 26

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Mohamed Amin Mohamed (Stendal) den Ball über die Linie bringen (47.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. FC Lok Stendal wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Arminia Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Stendaler haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Günther (46. Ranke) – Meinelt, Lauck, Braunschweig, Bordizhenko, Wolff (71. Völzke), Grund (71. Flatau), Handge, Korbani, Mohamed (86. Vinzelberg), Lagemann

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Assner, Buschendorf, Kühl, Sheviakov (59. Kreuter), Lange, Reka, Uthe (54. Ahmed), Schoendube, Zoschke (39. Diallo), Niemann

Tore: 1:0 Volodymyr Bordizhenko (1.), 1:1 Matti Yorick Buschendorf (21.), 2:1 Felix Meinelt (38.), 3:1 Mohamed Amin Mohamed (47.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lukas Haffke; Zuschauer: 44