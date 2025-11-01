Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der 1. FC Lok Stendal vor 26 Fußballfans über einen soliden 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben freuen.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Mykyta Dimonenko für Stendal traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Stendaler legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Felix Meinelt der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

1. FC Lok Stendal führt nach 19 Minuten 2:0

Unmittelbar darauf gelang es Dimonenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern (23.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Loock (58. Bordizhenko), Dimonenko, Korbani, Wolff (73. Koshyk), Schulze (82. Salem Merso), Lauck, Lagemann (76. Sawaneh), Meinelt, Völzke (82. Paschke), Vinzelberg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Bogunski (80. Hollritt), Yunashev, Raschauer, Agte, Michalzik, Rüger, Otremba, Pitschmann, Niemann, Fadjinou (80. Raschauer)

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26