Dem 1. FC Lok Stendal glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den VfB Ottersleben mit 3:0 (3:0) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Felix Meinelt (19.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

Minute 19: 1. FC Lok Stendal liegt mit 2:0 vorne

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Dimonenko den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (23.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Stendaler aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg, Wolff (73. Koshyk), Völzke (82. Paschke), Lauck, Loock (58. Bordizhenko), Lagemann (76. Sawaneh), Meinelt, Schulze (82. Salem Merso), Korbani, Dimonenko

VfB Ottersleben: Kieselbach – Bogunski (80. Hollritt), Otremba, Niemann, Michalzik, Agte, Raschauer, Rüger, Pitschmann, Yunashev, Fadjinou (80. Raschauer)

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26