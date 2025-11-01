Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich der 1. FC Lok Stendal vor 26 Zuschauern über einen soliden 3:0 (3:0)-Erfolg gegen den VfB Ottersleben freuen.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Mykyta Dimonenko für Stendal traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Felix Meinelt (19.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

19. Minute: 1. FC Lok Stendal mit 2:0 Vorsprung

Unmittelbar darauf gelang es Dimonenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern (23.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Korbani, Schulze (82. Salem Merso), Lagemann (76. Sawaneh), Lauck, Völzke (82. Paschke), Meinelt, Dimonenko, Wolff (73. Koshyk), Vinzelberg, Loock (58. Bordizhenko)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Rüger, Fadjinou (80. Raschauer), Agte, Pitschmann, Otremba, Niemann, Michalzik, Bogunski (80. Hollritt), Yunashev, Raschauer

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26