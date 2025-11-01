Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der 1. FC Lok Stendal vor 26 Fußballfans über einen soliden 3:0 (3:0)-Erfolg gegen den VfB Ottersleben freuen.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Mykyta Dimonenko (1.FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Felix Meinelt den Ball ins Netz (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

1. FC Lok Stendal mit 2:0 vorne – Minute 19

Nur vier Spielminuten später konnte Dimonenko (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (23.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Dimonenko, Vinzelberg, Schulze (82. Salem Merso), Loock (58. Bordizhenko), Wolff (73. Koshyk), Meinelt, Lagemann (76. Sawaneh), Korbani, Völzke (82. Paschke)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Otremba, Michalzik, Niemann, Pitschmann, Rüger, Raschauer, Yunashev, Agte, Bogunski (80. Hollritt), Fadjinou (80. Raschauer)

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26