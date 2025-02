Stendal/MTU. 10:0 (5:0) in Stendal: Ganze zehn Bälle hat das Team von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Dienstag im Tor der Gäste aus Barleben untergebracht.

Mohamed Amin Mohamed (1.FC Lok Stendal) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Mohamed (36.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Stendaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Toralf Meier im gegnerischen Tor. Maurice Tobias Schulze traf in Minute 39, Elias Wolff in Minute 41, Volodymyr Bordizhenko in Minute 44, Finn Handge in Minute 51, Elias Wolff in Minute 76 und Louis Lauck in Minute 86. Spielstand 9:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.02.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 17

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Vinzelberg den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FSV Barleben 1911

1. FC Lok Stendal: Günther (46. Ranke) – Lagemann, Meinelt, Bordizhenko, Korbani, Handge, Lauck, Wolff, Mohamed (68. Grund), Vinzelberg, Schulze

FSV Barleben 1911: Franke – Meyer (46. Meyer), Hoffmann, Drynda (68. Baecke), Hohlfeld, Wettig, Mathiot, Kempe (68. Holze), Fischer, Leinhos, Dohms

Tore: 1:0 Mohamed Amin Mohamed (26.), 2:0 Mohamed Amin Mohamed (36.), 3:0 Maurice Tobias Schulze (39.), 4:0 Elias Wolff (41.), 5:0 Volodymyr Bordizhenko (44.), 6:0 Finn Handge (51.), 7:0 Elias Wolff (76.), 8:0 Till Vinzelberg (82.), 9:0 Louis Lauck (86.), 10:0 Till Vinzelberg (89.); Schiedsrichter: Michael Damke (Gardelegen); Assistenten: Marvin Marian Geib, Danilo Babajew; Zuschauer: 13