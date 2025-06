Sangerhausen/MTU. Gleich zehnmal hat der VfB 1906 Sangerhausen am Freitag gegen die Gegner aus Barleben eingenetzt. 10:0 (7:0) für die Sangerhäuser.

Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Jannes Göbel (14.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 14. Minute

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Göbel traf in Minute 16, Ilja Kurotschkin in Minute 21, Lange in Minute 27, Roman Eis in Minute 44, Niklas Reiber in Minute 45 und Tim Lange in Minute 70. Spielstand 9:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 25

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Der FSV Barleben 1911 e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe und eine Rote Karte hatten sie bereits.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lange (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 10:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Kurotschkin (69. Zarkua), Reiber, Lange, Göbel, Eis (60. Raase), Grosse, Schütz (69. Munzert), Bühling, Stödter, Bärwolf

FSV Barleben 1911: Franke – Kempe, Mathiot, Beyer, Wettig (42. Linke), Dohms, Müller, Weißenborn (73. Baecke), Holze, Hoffmann, Christian

Tore: 1:0 Tim Lange (5.), 2:0 Jannes Göbel (14.), 3:0 Jannes Göbel (16.), 4:0 Ilja Kurotschkin (21.), 5:0 Tim Lange (27.), 6:0 Roman Eis (44.), 7:0 Niklas Reiber (45.), 8:0 Leon Meier (58.), 9:0 Tim Lange (70.), 10:0 Tim Lange (83.); Zuschauer: 70