Der SG Union Sandersdorf glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Dessau/Kochstedt mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 70 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Sandersdorfer gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Dessau.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tobias Nitsche das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für SG Union Sandersdorf – 64. Minute

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sandersdorfer sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Seide, Nitsche (68. Pätzke), Mittmeier (87. Herzel), Mackowiak, Osterland (79. Mühlbauer), Uhte, Stagat (58. Wieczorek), Trettenbach, Schneider (88. Bergmann)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler, Haseloff, Alhamwi (46. Hajowsky), Dujakovic, Khan, Becker, Spielau (46. Karbath), Fülla (61. Täubrecht), Saalmann (61. Panzer), Krieg (82. Kudella)

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70