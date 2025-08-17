Die SV Fortuna Magdeburg hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den SV Arminia Magdeburg mit 2:4 (2:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der SV Arminia Magdeburg am Sonntag 2:4 (2:2) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Matti Yorick Buschendorf für Magdeburg traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Anton Sheviakov der Torschütze (4.).

SV Fortuna Magdeburg liegt 0:2 zurück – 4. Minute

Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger zum Zug: Anton-Lasse Meister versenkte den Ball in der 41. Spielminute. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Benjamin Hättasch traf in der 70. Spielminute per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Etienne Aurel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu erweitern (86.). In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Tapsoba (75. Drizari), Prause, Böttcher (60. Kirchhoff), Nyarko, Meister, Czerwenka, Starikovskiy (75. Abosultan), Telch (46. Fleck), Lenze, Shaqiri (40. Hännig)

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hättasch, Scharfe, May (30. Hering), Barth, Assner, Sheviakov (46. Johnson), Buschendorf (67. Hoffmann), Kranz, Jakob (46. Schoendube), Gerlach (46. Reka)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150