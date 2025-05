Am 28. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der 1. FC Lok Stendal vor 35 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die Turbine Halle freuen.

Die 35 Besucher des Stadions am Hözchen Pl. 3 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen die Gäste aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän.

Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Stendal noch einen drauf: In Minute 47 wurde das zweite Tor durch Mohamed Amin Mohamed erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 28

In der allerletzten Minute konnte Wolff (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Günther (46. Ranke) – Schulze, Bordizhenko (46. Braunschweig), Mohamed, Meinelt, Wolff, Lagemann, Handge, Lauck (74. Korbani), Vinzelberg, Grund (74. Völzke)

Turbine Halle: Worch – Schischka, Nordhausen, Pajwak (50. Hohl), Sultanaliev, Waschkowitz, Schaaf, Natusch (57. Fiedler), Titonis, Husar (57. Reso), Albsharat

Tore: 1:0 Elias Wolff (6.), 2:0 Mohamed Amin Mohamed (47.), 3:0 Elias Wolff (90.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Leon-Pascal Horak, Rion Tjark Imolczyk; Zuschauer: 35