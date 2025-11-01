Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der 1. FC Lok Stendal vor 26 Zuschauern über einen soliden 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben freuen.

Stendal/MTU. Die 26 Besucher des Stadions am Hölzchen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Stendaler legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Felix Meinelt der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

Minute 19: 1. FC Lok Stendal baut Führung auf 2:0 aus

Bereits vier Minuten später konnte Dimonenko (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (23.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Vinzelberg, Lagemann (76. Sawaneh), Meinelt, Schulze (82. Salem Merso), Korbani, Völzke (82. Paschke), Dimonenko, Wolff (73. Koshyk), Loock (58. Bordizhenko)

VfB Ottersleben: Kieselbach – Agte, Yunashev, Fadjinou (80. Raschauer), Otremba, Pitschmann, Niemann, Rüger, Bogunski (80. Hollritt), Michalzik, Raschauer

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26