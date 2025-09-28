Dem VfB 1906 Sangerhausen glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die NSG SSC/RW Weißenfels mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 40 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Noah Gabriel Schoder (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste zweimal Gelb hinnehmen (8.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Ramon Bühling den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen führt in Minute 49 mit 2:0

In der 68. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die NSG SSC/RW Weißenfels steckte einmal Gelb ein.

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Damien Halle (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 3:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange, Schoder (76. Al Bakri), Schremmer (65. Zarkua), Nicolai, Bärwolf, Buchhorn, Ruppe, Halle, Bühling, Schütz

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Sturm, Brendel (46. Magul), Perrey, Saedan, May, Wagner, Kuhles, Kalkofen, Almutaleb, Heerdegen

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40