Der VfB Germania Halberstadt A1 glückte es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 31 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Friedensstadion ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Halberstädter gewannen souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stendal.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Niclas Vincent Naujoks für Halberstadt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Arda Oguz den Ball ins Netz (41.).

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Till Vinzelberg, den Ball ins Netz zu befördern und den Stendalern noch ein Tor zu verschaffen (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Behrens, Stemmler (83. Bönicke), Stender, Oguz (71. Richter), Ucke, Naujoks (65. Schrader), Simon, Lancine (83. Michl), Müller (46. Schneider)

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Ziekau, Korbani, Meinelt, Wolff, Handge (34. Stoll), Lauck, Amiti (74. Koshyk), Lagemann, Vinzelberg (74. Sawaneh), Braunschweig (46. Loock)

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31