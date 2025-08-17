Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der Haldensleber SC von Trainer Tino Krebs aus dem Duell mit dem VfB Ottersleben vom Platz.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Jahn-Allee geboten. Die Haldensleber setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Ottersleben durch.

Sebastian Riedner (Haldensleber SC) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Jannes Michael Prokop (19.).

Minute 19: Haldensleber SC führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 20: Haldensleber traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Neumann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das Spiel endete bitter für die Magdeburger. In Minute 87 lenkte Julian Multhaupt den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Haldensleber sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Ottersleben

Haldensleber SC: Krepp – Klein (65. Limburg), Prokop (87. Petrochenko), Ahlfeld, Riedner (82. Asfahale), Neumann (65. Walther), Sulfrian, Hartmann, Boege, Schnee, Teuchler (82. Okubazgi)

VfB Ottersleben: Koch – Rüger, Multhaupt, Agte (46. Lieck), Lübke, Raschauer (46. Hintze), Niemann, Bogunski (77. Safdari), Yunashev (77. Kahn), Raschauer (85. Neumann), Fadjinou

Tore: 1:0 Sebastian Riedner (5.), 2:0 Jannes Michael Prokop (19.), 3:0 Louis Neumann (20.), 4:0 Julian Multhaupt (87.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Bennet Kunze, Tobias Schläger; Zuschauer: 50