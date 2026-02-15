Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging die NSG SSC/RW Weißenfels von Trainer Ingolf Schöniger aus dem Kräftemessen mit dem FSV Barleben 1911 vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Jaime Ian Kalkofen (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 23 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Kalkofen.

Doppelpack von Jaime Ian Kalkofen bringt NSG SSC/RW Weißenfels 2:0 in Führung – Minute 23

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der allerletzten Minute konnte Tim Schulze (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar, Kalkofen (72. Perrey), Schulze, Saedan (46. Klose), May (46. Heerdegen), Mertin (64. Menzel), Sturm, Wagner, Brendel (72. Magul), Kuhles

FSV Barleben 1911: Alexander – Winter (65. Schade), Hein, Meyer, Meyer, Korbginski, Fromme, Günther, Schröter, Mathiot, Müller

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30