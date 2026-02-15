Dem VfL Halle 96 I (U19) gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die Turbine Halle mit 4:2 (1:1) zu besiegen. 88 Zuschauer waren live dabei.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

VfL Halle 96 I (U19) Kopf an Kopf mit Turbine Halle – 1:1 in Minute 29

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Waschkowitz/Halle (56.), gefolgt von Chinomso Francis Onyedeke (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 61 und Lio Lorenz (VfL Halle 96 I (U19)) in Minute 65. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Joshua Noel Ugoh kam rein für Anel Hajdarpasic und Paolo-Moris Heute für Lio Lorenz. Auf der Gastseite sprangen Nico Fischer für Lennox Sikora und Jonas Hohl für Nils Jan Heidelberger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Paolo-Moris Heute den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (84.). Damit war der Sieg des VfL Halle 96 I (U19) entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der VfL Halle 96 I (U19) noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Turbine Halle

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Prokein, Khalid (82. Omoike), Rayko, Unthan (88. Kaiser), Onyedeke, Roschig, Bärwald, Hajdarpasic (71. Ugoh), Brumme, Lorenz (71. Heute)

Turbine Halle: Nuding – Waschkowitz, Hoffmann (46. Merschky), Canabate Kasparek, Heidelberger (74. Hohl), Ries, Schischka, Sultanaliev, Sikora (74. Fischer), Saile, Schneider (46. Natusch)

Tore: 0:1 Nick Josef Waschkowitz (7.), 1:1 Lio Lorenz (29.), 1:2 Nick Josef Waschkowitz (56.), 2:2 Chinomso Francis Onyedeke (61.), 3:2 Lio Lorenz (65.), 4:2 Paolo-Moris Heute (84.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 88