Die SG Union Sandersdorf unter Leitung von Coach Benjamin Boenecke feierte ein überlegenes Ergebnis über die NSG SSC/RW Weißenfels mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Miguel Mittmeier für Sandersdorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (33.). In der zweiten Halbzeit setzte Sandersdorf noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Tobias Nitsche erzielt.

SG Union Sandersdorf führt nach 55 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Tyson Stagat, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Mittmeier (65. Herzel), Pätzke, Wieczorek, Schneider (79. Franzke), Uhte, Trettenbach, Osterland (75. Seide), Stagat, Koto'o Djouokou (46. Nitsche)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Menzel, Klose (58. Roshchyn Cintra), Heerdegen, Buttlar (73. Saedan), Wagner, Kuhles, Schulze, Borkmann, Perrey (81. Magul), Kalkofen

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40