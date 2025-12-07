Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Benjamin Boenecke und sein Team SG Union Sandersdorf gegen die NSG SSC/RW Weißenfels – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Miguel Mittmeier (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Das zweite Tor konnten die Sandersdorfer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz.

SG Union Sandersdorf liegt in Minute 55 2:0 vorn

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Tyson Stagat, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Osterland (75. Seide), Wieczorek, Stagat, Pätzke, Trettenbach, Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Uhte, Mittmeier (65. Herzel), Groh, Schneider (79. Franzke)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Menzel, Buttlar (73. Saedan), Schulze, Klose (58. Roshchyn Cintra), Perrey (81. Magul), Kalkofen, Heerdegen, Kuhles, Wagner, Borkmann

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40