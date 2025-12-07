Die SG Union Sandersdorf unter Leitung von Coach Benjamin Boenecke feierte einen überlegenen Erfolg über die NSG SSC/RW Weißenfels mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten das Team aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Miguel Mittmeier für Sandersdorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (33.). Die Sandersdorfer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

55. Minute: SG Union Sandersdorf führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tyson Stagat (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (85.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Wieczorek, Stagat, Pätzke, Trettenbach, Mittmeier (65. Herzel), Schneider (79. Franzke), Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Uhte, Osterland (75. Seide)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Menzel, Kuhles, Perrey (81. Magul), Borkmann, Wagner, Klose (58. Roshchyn Cintra), Kalkofen, Buttlar (73. Saedan), Schulze

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40