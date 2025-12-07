Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging die SG Union Sandersdorf von Coach Benjamin Boenecke aus dem Duell mit der NSG SSC/RW Weißenfels vom Platz.

Sandersdorf-Brehna/MTU. Die 40 Besucher des Sport- und Freizeitzentrums Pl. 3 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer besiegten das Team aus Weißenfels mit 5:0 (1:0) deutlich.

Gleich nach Anpfiff schoss Miguel Mittmeier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (33.). In der zweiten Halbzeit setzte Sandersdorf noch einen drauf: In Minute 55 wurde ein weiteres Tor durch Tobias Nitsche erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Mittmeier traf in Minute 56 und Nitsche in Minute 67. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf-Brehna

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Tyson Stagat den Ball über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. Die Sandersdorfer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – NSG SSC/RW Weißenfels

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Groh, Koto'o Djouokou (46. Nitsche), Mittmeier (65. Herzel), Schneider (79. Franzke), Osterland (75. Seide), Trettenbach, Stagat, Pätzke, Wieczorek

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles, Heerdegen, Perrey (81. Magul), Schulze, Menzel, Klose (58. Roshchyn Cintra), Kalkofen, Wagner, Borkmann, Buttlar (73. Saedan)

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (9.), 2:0 Tobias Nitsche (55.), 3:0 Miguel Mittmeier (56.), 4:0 Tobias Nitsche (67.), 5:0 Tyson Stagat (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Torsten Hüttig, Frank Gryga; Zuschauer: 40