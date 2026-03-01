Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 5:0 (2:0) ging die Turbine Halle von Coach Maximilian Heller aus dem Duell mit dem Magdeburger SV Börde vom Platz.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 23 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Pascal Enrico Obier traf für den Turbine Halle in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Obier (21.) erzielt wurde.

Minute 21: Turbine Halle vorne dank zwei Treffern von Pascal Enrico Obier – 2:0

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Heller im gegnerischen Tor. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nico Fischer wurde für Nick Josef Waschkowitz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Nico Fischer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (90.+1). Die Hallenser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Merschky (60. Sikora), Zaeske, Saile, Obier (60. Heidelberger), Sultanaliev, Schischka (28. Canabate Kasparek), Ries, Brandt, Waschkowitz (78. Fischer)

Magdeburger SV Börde: Model – Klause (46. Jäger), Neumann, Beneke, Friedel (46. Jahn), Bittmann, Lima Sampa (58. Richter), Lampe, Horn, Schuster, Krauel

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23