Die Turbine Halle unter Leitung von Trainer Maximilian Heller feierte ein überlegenes Ergebnis über den Magdeburger SV Börde mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 23 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Pascal Enrico Obier traf für den Turbine Halle in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Obier der Torschütze (21.).

Minute 21: Turbine Halle in Führung dank Doppelpack von Pascal Enrico Obier – 2:0

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Nico Fischer wurde für Nick Josef Waschkowitz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es der Turbine Halle noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Nico Fischer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Sultanaliev, Merschky (60. Sikora), Ries, Saile, Zaeske, Brandt, Schischka (28. Canabate Kasparek), Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Waschkowitz (78. Fischer), Obier (60. Heidelberger)

Magdeburger SV Börde: Model – Horn, Neumann, Bittmann, Krauel, Klause (46. Jäger), Schuster, Beneke, Lampe, Friedel (46. Jahn), Lima Sampa (58. Richter)

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23