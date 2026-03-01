Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging die Turbine Halle von Trainer Maximilian Heller aus dem Duell mit dem Magdeburger SV Börde vom Platz.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 23 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Pascal Enrico Obier traf für den Turbine Halle in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Obier (21.) erzielt wurde.

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maximilian Heller im gegnerischen Tor. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Nico Fischer kam rein für Nick Josef Waschkowitz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte die Turbine Halle noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Nico Fischer (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Turbine Halle hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Obier (60. Heidelberger), Schischka (28. Canabate Kasparek), Saile, Zaeske, Waschkowitz (78. Fischer), Merschky (60. Sikora), Ries, Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Sultanaliev, Brandt

Magdeburger SV Börde: Model – Lima Sampa (58. Richter), Friedel (46. Jahn), Horn, Bittmann, Lampe, Neumann, Krauel, Klause (46. Jäger), Schuster, Beneke

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23