Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Die 23 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Magdeburg mit 5:0 (2:0) deutlich.

Pascal Enrico Obier (Turbine Halle) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Obier den Ball ins Netz (21.).

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein. Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maximilian Heller. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Obier traf in Minute 56 und Nick Josef Waschkowitz in Minute 74. Spielstand 4:0 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Nico Fischer ersetzte Nick Josef Waschkowitz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es der Turbine Halle noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Nico Fischer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Magdeburger SV Börde

Turbine Halle: Nuding – Saile, Ries, Schischka (28. Canabate Kasparek), Zaeske, Waschkowitz (78. Fischer), Alassaf Alasaad (71. Hoffmann), Brandt, Merschky (60. Sikora), Sultanaliev, Obier (60. Heidelberger)

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Klause (46. Jäger), Beneke, Krauel, Schuster, Lima Sampa (58. Richter), Horn, Lampe, Friedel (46. Jahn), Bittmann

Tore: 1:0 Pascal Enrico Obier (13.), 2:0 Pascal Enrico Obier (21.), 3:0 Pascal Enrico Obier (56.), 4:0 Nick Josef Waschkowitz (74.), 5:0 Nico Fischer (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Sebastian Bosch; Zuschauer: 23