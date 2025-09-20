Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Toralf Meier und sein Team 1. FC Lok Stendal gegen die Turbine Halle – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Stendal/MTU. Gleich fünfmal hat der 1. FC Lok Stendal am Samstag gegen die Rivalen aus Halle eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Stendaler.

Gleich nach Anpfiff schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Stendaler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Stendaler sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann (80. Koshyk), Meinelt, Lauck, Korbani, Amiti (46. Schulze), Stoll, Völzke (65. Loock), Ziekau, Braunschweig (61. Dimonenko), Wolff

Turbine Halle: Worch – Schischka (60. Fox), Alassaf Alasaad (46. Só), Sultanaliev (75. Natusch), Sikora, Hildebrandt (46. Saile), Sommer, Zaeske, Nordhausen, Waschkowitz, Brandt

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34