Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:1 (3:0) ging der 1. FC Lok Stendal von Trainer Toralf Meier aus dem Spiel mit der Turbine Halle vom Platz.

Stendal/MTU. 5:1 (3:0) in Stendal: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Besucher aus Halle untergebracht.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

2. Minute: 1. FC Lok Stendal liegt mit 2:0 vorne

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Jakob Ziekau den Ball über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr aufholen. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Meinelt, Lauck, Lagemann (80. Koshyk), Braunschweig (61. Dimonenko), Ziekau, Wolff, Amiti (46. Schulze), Stoll, Korbani, Völzke (65. Loock)

Turbine Halle: Worch – Brandt, Zaeske, Sultanaliev (75. Natusch), Waschkowitz, Sommer, Nordhausen, Sikora, Alassaf Alasaad (46. Só), Hildebrandt (46. Saile), Schischka (60. Fox)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34