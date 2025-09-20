Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Toralf Meier und sein Team 1. FC Lok Stendal gegen die Turbine Halle – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Stendal/MTU. 5:1 (3:0) in Stendal: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Besucher aus Halle untergebracht.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Elias Wolff (2.).

1. FC Lok Stendal mit 2:0 vorne – 2. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Amiti (46. Schulze), Braunschweig (61. Dimonenko), Ziekau, Wolff, Korbani, Stoll, Lauck, Lagemann (80. Koshyk), Meinelt, Völzke (65. Loock)

Turbine Halle: Worch – Schischka (60. Fox), Zaeske, Nordhausen, Brandt, Sultanaliev (75. Natusch), Sikora, Alassaf Alasaad (46. Só), Hildebrandt (46. Saile), Waschkowitz, Sommer

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34