Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:1 (3:0) ging der 1. FC Lok Stendal von Trainer Toralf Meier aus dem Duell mit der Turbine Halle vom Platz.

Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Samstag dem Gegner aus Halle überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

1. FC Lok Stendal baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 2

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Jakob Ziekau den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr einholen. Die Stendaler haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Ziekau, Braunschweig (61. Dimonenko), Korbani, Lauck, Stoll, Wolff, Völzke (65. Loock), Meinelt, Lagemann (80. Koshyk), Amiti (46. Schulze)

Turbine Halle: Worch – Nordhausen, Sultanaliev (75. Natusch), Sommer, Alassaf Alasaad (46. Só), Hildebrandt (46. Saile), Sikora, Zaeske, Brandt, Schischka (60. Fox), Waschkowitz

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34