Der 1. FC Lok Stendal unter Leitung von Trainer Toralf Meier feierte ein überlegenes Ergebnis über die Turbine Halle mit einem 5:1 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Samstag dem Kontrahenten aus Halle ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Philip Braunschweig für Stendal traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

Minute 2: 1. FC Lok Stendal baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Lagemann (80. Koshyk), Meinelt, Völzke (65. Loock), Wolff, Amiti (46. Schulze), Korbani, Ziekau, Stoll, Braunschweig (61. Dimonenko)

Turbine Halle: Worch – Hildebrandt (46. Saile), Nordhausen, Schischka (60. Fox), Waschkowitz, Sommer, Sultanaliev (75. Natusch), Brandt, Zaeske, Sikora, Alassaf Alasaad (46. Só)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34