Ergebnis 12. Spieltag 5:1 – Turbine Halle behält gegen SG Dessau/Kochstedt klar die Oberhand
Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:1) ging die Turbine Halle von Trainer Maximilian Heller aus dem Duell mit der SG Dessau/Kochstedt vom Platz.
Halle/MTU. Im Spiel zwischen Halle und Dessau am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:1 (2:1)-Erfolg für das Team aus Halle.
Schon kurz nach Anpfiff schoss Carlo Fiete Fülla das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Dessauer konterten in der 24. Minute. Diesmal war Till Bjarne Zaeske der Torschütze.
Turbine Halle Kopf an Kopf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 24
In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 12
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Akbar Sultanaliev den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Die Hallenser sicherten sich somit Platz fünf.
Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt
Turbine Halle: Worch – Zaeske, Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Heidelberger (55. Hildebrandt), Brandt, Só, Ries, Sultanaliev, Saile, Schneider (71. Förster), Sikora (79. Hohl)
SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler, Fülla (47. Linke), Hajowsky, Krieg (61. Bro), Alhamwi, Saalmann, Khan, Panzer, Becker, Dujakovic (30. Täubrecht)
Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39