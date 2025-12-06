Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen die SG Dessau/Kochstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:1) wider.

Halle/MTU. Im Spiel zwischen Halle und Dessau am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 5:1 (2:1)-Sieg für das Team aus Halle.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Carlo Fiete Fülla das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Dessauer konterten in der 24. Spielminute. Diesmal war Till Bjarne Zaeske der Torschütze.

1:1 für Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt – Minute 24

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt steckte einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Akbar Sultanaliev (Halle) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Saile, Brandt, Só, Schneider (71. Förster), Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Sikora (79. Hohl), Zaeske, Sultanaliev, Heidelberger (55. Hildebrandt), Ries

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Panzer, Fülla (47. Linke), Hajowsky, Saalmann, Dujakovic (30. Täubrecht), Khan, Krieg (61. Bro), Becker, Alhamwi, Seidler

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39