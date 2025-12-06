Die Turbine Halle unter Leitung von Coach Maximilian Heller feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Im Spiel zwischen Halle und Dessau am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 5:1 (2:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Carlo Fiete Fülla (SG Dessau/Kochstedt) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten in der 24. Minute. Diesmal war Till Bjarne Zaeske der Torschütze.

24. Minute Turbine Halle gleichauf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt steckte einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Akbar Sultanaliev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu festigen (87.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Só, Sultanaliev, Sikora (79. Hohl), Zaeske, Ries, Heidelberger (55. Hildebrandt), Schneider (71. Förster), Saile, Brandt

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Krieg (61. Bro), Hajowsky, Khan, Fülla (47. Linke), Dujakovic (30. Täubrecht), Becker, Seidler, Panzer, Saalmann, Alhamwi

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39