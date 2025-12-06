Die Turbine Halle unter Leitung von Coach Maximilian Heller feierte ein deutliches Ergebnis über die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. In einer überraschenden Wende hat die Turbine Halle nach einem klaren Rückstand die SG Dessau/Kochstedt mit einem 5:1 (2:1) bezwungen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Carlo Fiete Fülla für Dessau traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 24 wurde das Gegentor durch Till Bjarne Zaeske erzielt.

1:1 für Turbine Halle und SG Dessau/Kochstedt – Minute 24

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt kassierte einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Akbar Sultanaliev den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (87.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Turbine Halle sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Saile, Brandt, Ries, Heidelberger (55. Hildebrandt), Zaeske, Sultanaliev, Schneider (71. Förster), Sikora (79. Hohl), Só

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Khan, Dujakovic (30. Täubrecht), Saalmann, Krieg (61. Bro), Becker, Fülla (47. Linke), Seidler, Alhamwi, Panzer, Hajowsky

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39