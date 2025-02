Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Arminia Magdeburg und der VfB Ottersleben am Sonntag 6:2 (3:1) getrennt.

Bleon Rexhepi (SV Arminia Magdeburg e.V.) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Rexhepi den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (15.).

Dann waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Joe Joycen Lehmann schoss und traf in Spielminute 25. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Subhi Jahjah versenkte den Ball in Spielminute 42. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Leonard Friedrich Bogunski traf in Spielminute 48. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Subhi Jahjah schoss und traf in der 58. Spielminute, gefolgt von Lucas Barth (62.). Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.02.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Theodor Lange den Ball über die Torlinie bugsierte (70.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen. Die Magdeburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB Ottersleben

SV Arminia Magdeburg: Eisfeld – Reka, Kühl, Uthe (46. Gill), Rexhepi (77. Ahmed), Lange (71. Sheviakov), Assner, Barth, Jahjah, Scharfe (46. Zoschke), Buschendorf (71. Gerlach)

VfB Ottersleben: Schliephake – Schädel, Hintze (73. Böer), Al Beef (63. Schadenberg), Yunashev, Bogunski, Thielecke (46. Ibrahim), Multhaupt, Raschauer, Lehmann, Lieck

Tore: 1:0 Bleon Rexhepi (5.), 2:0 Bleon Rexhepi (15.), 2:1 Joe Joycen Lehmann (25.), 3:1 Subhi Jahjah (42.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (48.), 4:2 Subhi Jahjah (58.), 5:2 Lucas Barth (62.), 6:2 Theodor Lange (70.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Luca Andreas Stoye, Yarik Emil Hattermann; Zuschauer: 60