Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 28 Zuschauern gegen den Magdeburger SV Börde mit einem überragenden 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Sonntag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

In Minute 18 schoss Levin Steffen Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Sandersdorfer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (22.).

SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 22. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mittmeier (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Mittmeier, Schneider (46. Pätzke), Stagat (62. Bergmann), Mühlbauer, Mackowiak, Seide, Osterland, Wieczorek, Uhte, Groh (53. Franzke)

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel, Jäger (46. Lima Sampa), Dunkel, Beneke, Horn, Schuster, Westermann, Neumann (46. Lampe), Friedel, Jahn

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28