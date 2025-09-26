Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Freitag setzte sich der Gastgeber SG Union Sandersdorf vor 61 Zuschauern gegen den VfB Ottersleben mit einem überlegenen 7:0 (5:0) durch.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Freitag dem Kontrahenten aus Ottersleben überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Paul-Leon Uhte das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Miguel Mittmeier (14.) erzielt wurde.

SG Union Sandersdorf mit 2:0 vorne – Minute 14

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tobias Nitsche den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (71.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier (61. Herzel), Mühlbauer (63. Franzke), Schneider (61. Pätzke), Mackowiak, Seide, Wieczorek, Uhte, Osterland (61. Nitsche), Stagat (63. Bergmann), Groh

VfB Ottersleben: Elbert – Agte (63. Liese), Raschauer (85. Neumann), Niemann, Gaffal, Bogunski, Raschauer, Fadjinou, Safdari (63. Thielecke), Lübke, Yunashev

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61