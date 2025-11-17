Kantersieg für den Haldensleber SC: Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 7:1 (5:0).

Haldensleben/MTU. 7:1 (5:0) in Haldensleber: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Tino Krebs, der Haldensleber SC, am Samstag im Tor der Gegner aus Magdeburg untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jannes Michael Prokop für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Haldensleber legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Louis Neumann der Torschütze (17.).

Haldensleber SC baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 17

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Oskar Wilhelm Model. Prokop konnte in Minute 26 erneut einnetzen, Philipp Teuchler in Minute 30 und Prokop legte in Minute 451 nach. Es sah nicht gut aus für den Magdeburger SV Börde. In Minute 56 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Philipp Teuchler traf für Haldensleber in Minute 71. Spielstand 6:1 für den Haldensleber SC.

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Haldensleber SC musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In der 90. Minute gelang es Prokop, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 auszubauen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – Magdeburger SV Börde

Haldensleber SC: Krepp – Hartmann, Klein, Neumann, Walther (80. Asfahale), Wilken, Boege, Ahlfeld (75. Grmay), Sulfrian (75. Schürmann), Prokop, Teuchler

Magdeburger SV Börde: Model – Richter, Westermann, Horn (86. Lampe), Jahn (47. Lima Sampa), Dunkel, Bittmann, Schuster, Neumann, Krauel (47. Jäger), Begest (47. Beneke)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (5.), 2:0 Louis Neumann (17.), 3:0 Jannes Michael Prokop (26.), 4:0 Philipp Teuchler (30.), 5:0 Jannes Michael Prokop (45.+1), 5:1 Kristof Neumann (56.), 6:1 Philipp Teuchler (71.), 7:1 Jannes Michael Prokop (90.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Hannes Glathe; Zuschauer: 30