Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg am Sonntag 7:2 (3:0) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Benicio Roschig für Halle traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Saleem Shero Khalid der Torschütze (14.).

Dann konnte Halle noch einen Erfolg verbuchen. Lio Lorenz schoss und traf in der 39. Spielminute. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tom Luca Lenze schoss und traf in der 56. Spielminute, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Brenzlich wurde die Situation für die Hallenser nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Lorenz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:2 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Lorenz, Rayko, Roschig, Ugoh, Khalid (80. Zabel), Danyi, Prokein, Unthan (69. Heute), Onyedeke, Meyer

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch, Prause (58. Kirchhoff), Gödecke (73. Drizari), Mensing (46. Nyarko), Shaqiri (46. Anwaar), Meister, Lenze, Böttcher, Czerwenka, Tapsoba (46. Starikovskiy)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23